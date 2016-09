OVP area football statistical leaders

Rushing Leaders (thru 3 games)



Rank Player School Att Yards TDs 1 Johnny Sheets SG 62 522 3 2 Grant Safford PP 50 414 4 3 Cason Payne PP 27 338 5 4 Riley Roush SHS 41 265 3 5 Wyatt Edwards WAH 61 217 2 6 Jett Facemyer EHS 40 203 5 7 Jaylen Blanks SHS 12 200 3 8 Colton Arrington WAH 31 181 0 9 Josh Brewer EHS 32 175 3 10 Lane Cullums Meigs 30 156 1 11 Tyler Garretson Meigs 16 155 2 12-t Jacob Campbell RV 35 143 5 12-t Cody Bartrum Meigs 30 143 2 14 Sheb Harris PP 9 135 0 15 David Kuhn SG 19 131 2 16 Justin McClelland GA 46 109 0 17 Josh Henry SG 22 101 0 18 Brady Bumgarner WAH 28 86 1 19 Blake Johnson SHS 27 85 0 20 Colten Holbrook SHS 15 77 2 21 Keshawn Stover PP 2 75 1 22 Patrick Brown RV 30 72 0 23 Justin Brumfield PP 12 65 2 24 Chris Parsons RV 13 58 1 25 Clay Plymale GA 15 47 1 26 Nate Durst EHS 7 46 0 27 Layne Fitch RV 3 35 1 28 Boo Pullins GA 10 34 1 29-t Ike Akers SHS 6 28 0 29-t Zach Bartrum Meigs 4 28 1

Passing Leaders (thru 3 games)



Rank Player School Comp Att Int Yards TDs 1 Patrick Brown RV 38 55 2 723 8 2 Jett Facemyer EHS 33 59 4 594 4 3 Cody Bartrum Meigs 47 72 3 572 6 4 Justin McClelland GA 33 67 3 324 2 5 Blake Johnson SHS 16 31 1 321 4 6 Cason Payne PP 14 31 0 308 5 7 Chase Kemper SG 1 1 0 40 1 8 Bryton Grate WAH 4 11 0 28 0 9 Cory Cox Meigs 1 1 0 18 0 10 Isaiah Fish Meigs 1 3 0 13 0

Receiving Leaders (thru 3 games)



Rank Player School Rec Yards TDs 1 Zach Bartrum Meigs 15 219 1 2 Tre Craycraft RV 14 336 3 3 Zach Helton Meigs 12 81 1 4 Jeremiah Martindale EHS 10 136 1 5 Layne Fitch RV 10 113 1 6 Blaise Facemyer EHS 10 74 1 7 Crenson Rogers SHS 9 188 1 8 Wyatt Sipple GA 9 98 0 9 Colton Campbell GA 8 52 1 10 Corbett Catlett EHS 7 216 1 11 Bailey Caruthers Meigs 7 102 1 12 Jacob Dovenbarger RV 6 100 2 13 Jared Kennedy Meigs 6 59 0 14 Jarret McCarley RV 5 108 1 15 Cory Call GA 5 87 1 16 Garrett Burns GA 5 75 0 17 Jon Wolfe EHS 4 148 1 18 Dylan Smith SHS 4 89 2 19 Jason Wamsley PP 3 85 2 20 Josh Wamsley PP 3 75 1 21 Alec Smith PP 3 53 1 22 Clayton Wood SHS 3 44 1 23 Tyler Garretson Meigs 3 27 1 24 Colton Arrington WAH 3 19 1 25 Boo Pullins GA 3 -4 0 26 Dustin Barber RV 2 54 0 27 Christian Mattox Meigs 2 49 1 28 Keshawn Stover PP 2 46 1 29 T.J. Williams Meigs 2 35 1 30 Clay Plymale GA 2 19 0

*Hannan was not included due to unavailable statistics for the season.